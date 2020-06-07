شكرا لقرائتكم شروط كارتيرون الأربعة لتحديد ملامح صفقات الصيف فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادى الزمالك عدة شروط طلب ضرورة توافرها فى اللاعبين الجدد ضمن الصفقات الجديدة التي ستصل على جدران القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وبات الفرنسي باتريس كارتيرون قريبا جدا من تجديد تعاقده مع إدارة نادى الزمالك عقب انهاء الاتفاق بينهما على كل شيء على أن يتم التوقيع خلال الأيام المقبلة، بعدما تمكن المدرب الفرنسي من التتويج بطولتى السوبر المصري والافريقي في أسبوع واحد على حساب الأهلي غريمه التقليدي والترجي الرياضي التونسي .

وحدد كارتيرون 4 شروط، أكد على ضرورة توافرها أولها عن ريق تحديد المراكز المطلوبة دعمها في الموسم المقبل واستقر على 3 مراكز أساسية الظهير الأيمن وصانع ألعاب وأيضا المهاجم الصريح .

كما اشترط باتريس من المسئولين في الزمالك ، أن يكون اللاعبين الجدد صغار السن بمتوسط أعمار صغير حتى يعتمد عليهم لبناء الفريق ، وكذلك إمكانية بيعهم للأندية خليجية او اوربية حال تألقهم والاستفادة من سعرهم".

وكذلك شدد كارتيرون على ضرورة أن يكون هؤلاء اللاعبين من أصحاب المهارات المحترفين يمكنهم اللعب بأكثر من طريقة وتغير خطو وطريقة اللعب لتتناسب مع تفكيره قبل وأثناء المباريات بامتلاكهم حلول فردية خاصة من نوع مختلف عن أقرانهم.

فيما أكد الفرنسي على أن يكون الصفقة الجديدة يجيد اللعب في أكثر من مركز ، حتى يتسنى له تغير مركزه في أي وقت داخل الملعب .

وفى ذات السياق يوشك سوق الانتقالات الصيفية 2020 على أن يبدأ، وتبدأ معه أحلام جماهير الزمالك في التعاقد مع كوكبة من اللاعبين المميزين والتخلص من آخرين داخل الكتيبة البيضاء من أجل تحقيق الحلم الأكبر بمعانقة الأمجاد المحلية والقارية في الموسم المقبل.

استطلع مسؤولو نادي الزمالك رأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لضم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع ناديه.

Advertisements

وكانت الفترة الماضية شهدت تواصل مسؤولي الزمالك مع اللاعب وترحب الظهير الأيمن بالانتقال للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل بعد رغبته في خوض تجربة جديدة.

وسبق ورفض اللاعب عرضا من الدوري الإماراتي ورحب بالانتقال للفريق الأبيض، ويتواجد المثلوثي حاليا في تجمع المنتخب التونسي للاعبين المحليين.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أنه في حالة قرار مسؤولي النادي بالتعاقد مع ظهير أجنبي سيكون المثلوثي هو الأقرب للانتقال للفريق الأبيض في ظل موافقته على اللعب للقلعة البيضاء.

وتسير أمور النادي الأبيض على ما يرام قبل توقف نشاط كرة القدم نتيجة لتفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث حققت كتيبة باتريس كارتيرون لقبي السوبر المحلي والأفريقي في أسبوع واحد على حساب العملاقين، الأهلي والترجي.