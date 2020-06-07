شكرا لقرائتكم فالنسيا ينتظر عودة توريس وغوميز قبل لقاء ليفانتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتظر ألبرت سيلاديس المدير الفني لفريق فالنسيا حتى اللحظات الأخيرة لتحديد مصير فيران توريس وماكسي غوميز من المشاركة مع الفريق في أول مباراة بعد استئناف موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وغاب اللاعبان عن التقسيمة الودية التي أجراها الفريق في نهاية الاسبوع بسبب الإصابة، وأكد سيلاديس لصحيفة " آس" أن فيران وماكسي يعملان على برنامج فردي لرفع معدل اللياقة البدنية.
ومن المتوقع أن يلحق توريس بالمباراة أمام ليفانتي يوم 12 يونيو الجاري، لكن الشكوك تحيط بمشاركة المهاجم غوميز.
ويحتل فالنسيا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، مع بقاء 11 جولة على نهاية المسابقة.
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