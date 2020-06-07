الاتحاد الأوروبي يقرر نقل نهائي دوري الأبطال من تركيا

ذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر اختيار مدينة لشبونة البرتغالية لاستضافة المرحلة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن "يويفا" قرر نقل المرحلة النهائية من البطولة القارية الأشهر في العالم من مدينة اسطنبول التركية إلى لشبونة البرتغالية.

وأشارت الصحيفة إلى الاتحاد الأوروبي ينوي إقامة دوري ابطال أوروبا بداية من دور الثمانية في مدينة واحدة بعدما توقفت المسابقة في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن مباريات دور الـ 16 من البطولة لم تنتهي، حيث يتبقى فقط 4 مباريات ستلعب في الكامب نو ، ملعب الاتحاد ، أليانز أرينا و أليانز ستاديوم في الفترة المقبلة.

Advertisements

وسيتم تحديد هوية كل الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية بعد المباريات الأربعة المتبقية، لتقام البطولة المصغرة في أغسطس المقبل دون أن تحدد المواعيد بشكل دقيق من قبل الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

وكانت مدينة اسطنبول التركية قد أعلنت عن استعدادها من الناحية المالية استضافة النهائيات، بعدما وقع عليها الاختيار من قبل مسئولي اليويفا لاستضافة المباراة النهائية قبل انتشار الوباء.

ودخلت مدينة لشبونة البرتغالية في صراع مع فرانكفورت الألمانية، وموسكو الروسية للحصول على هذا الشرف.

وأوضحت الصحيفة أن لشبونة وقع الاختيار عليها بسبب الأعداد الكافية من الملاعب وعدم وجود أي فريق برتغالي في البطولة، بالإضافة إلى نجاح البرتغال في السيطرة على حالات الإصابة بكورونا.