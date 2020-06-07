حمادة طلبة: كيف يتوج الأهلي بالدوري والدور الثاني لم يكتمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حمادة طلبة لاعب نادي بتروجيت، أنه سيحدث جدل كبير إذا تم تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري WE المصري، مشيراً إلى أنه يرغب في إلغاء بطولة الموسم الحالي وبداية بطولة جديدة.

وقال طلبة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "الرياضة في مصر شئ مهم جداً وهي أساسية بالنسبة لنا، وأتمنى عودة الحياة للكرة مرة أخرى، وإذا قلت أعداد المصابين بفيروس كورونا، لدي احساس بعودة النشاط مرة أخرى".

وأضاف: "نحن نختلف عن أوروبا، الدوري لدينا متصل ببعضه، فنحن ننتهي من دوري ونبدأ دوري جديد بعده مباشرة، وإذا استمر الوباء أكثر من هذا فمن الأفضل إلغاء الدوري ونبدأ دوري جديد".

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وتابع لاعب بتروجيت: "يجب إعطاء فترة شهرين ونصف حتى تكون قادراً على العودة مرة أخرى، ومن الصعب العودة الآن لأنه سيكون هناك إصابات كثيرة، والمدة اللي وضعها اتحاد الكرة مدة قليلة جداً لإرجاع اللاعبين مرة أخرى".

وواصل طلبة: "الموضوع سيكون صعب للغاية على أندية القاع في جدول الدوري على عكس أندية الأهلي والزمالك التي تمتلك لاعبين كثيرة".

واختتم طلبة تصريحاته: "في حالة إلغاء الدوري يجب عدم تتويج الأهلي باللقب، كيف يتوج الأهلي بالدوري والدور الثاني لم يكتمل، وسيحدث جدل إذا تم تتويج الأهلي بالدوري، لأن هناك أندية في الدرجة الثانية كانت تعاني على مدار الموسم للصعود للدوري الممتاز".