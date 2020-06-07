تقارير: بشكتاش يحل أزمته مع محمد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

زعمت تقارير صحفية تركية، أن بشكتاش استطاع أن يتوصل لحل بشأن لاعبه محمد النني المعار من أرسنال الانجليزي بعدما حذرهم نتيجة عدم الحصول على مستحقاته.

وقالت صحيفة "صباح" التركية أن محمد النني أبلغ إدارة بشكتاش بضرورة الحصول على مستحقاته قبل استئناف الدوري التركي من أجل الموافقة على خوض الجولات الثمانية الأخيرة من عمر المسابقة.

وبحسب التقرير فإن إدارة بشكتاش استطاعت أن ترضي محمد النني بشكل مؤقت عن طريق دفع 600 ألف يورو من المستحقات الخاصة بعد لاستمالته واقناعه بالبقاء.

ويعمل بشكتاش حتى الآن من أجل اقناع محمد النني بالبقاء على سبيل الإعارة في الموسم المقبل بعد المستوى الطيب الذي ظهر به ونال رضا المدير الفني.