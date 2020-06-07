شرطة البرازيل تستدعى والدة نيمار

استدعت شرطة دولة البرازيل والدة اللاعب نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، برفقة زوجها الشاب، للاستماع إلى أقوالهما بشأن خلافات عائلية بينهما وصلت إلى مرحلة الاشتباك بالأيدى.

كانت الشرطة البرازيلية تلقت إخطاراً من جيران والدة نيمار بمدينة ساو باولو، يفيد بسماع صراخ وأصوات مشاجرة عنيفة داخل شقة والدة نيمار، قبل أن تنتقل الشرطة الثلاثاء الماضي

وتحقق في تفاصيل الواقعة.وأكدت السلطات البرازيلية أن الزوجين عادا من جديد إلى المنزل بعد تسوية الخلاف، وتلقى الشاب بعض الإسعافات الطبية بسبب وجود جروح سطحية في ذراعيه.وترتبط والدة اللاعب البرازيلي نيمار بشاب أصغر منها سناً بثلاثين عاماً.