الجمعية العمومية تنتفض بخارطة طريق اتحاد الكرة

أصدرت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً تدعو فيه أعضاء الجمعية العمومية بالبدء في اتخاذ اللازم بالمشاركة في وضع بنود خارطة طريق باسم الجمعية العمومية تحت شعار بيدي لا بيد عمرو .

كما وجهت اللجنة المفوضة اعتراضاً على اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، حيث أوضحت اللجنة المفوضة تهرب اللجنة الخماسية الدائم والمتعمد من عقد أي اجتماع مع الجمعية العمومية وأظهروا الكثير من عدم الاحترام لأعضائها مرات عدة.

كما تم تجاهل الرجوع للجمعية العمومية في قرارات مصيرية كثيرة منها تقليص أعداد أعضائها ومن دون الرجوع ولو بالاستشارة إلى رأي أصحاب الشرعية في تغيير قواعد العضوية.

وجاء خطاب اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم كالآتي..

وأخيراً وبعد أن فاض الكيل.. تعالوا لنرفع شعار المرحلة: (بيدي لا بيد عمرو)

نعم لقد فاض الكيل.. فقد انقضى تسعة أشهر من مدة تعيين لجنة الاتحاد الدولي لكرة (فيفا) والنتيجة كما ترون.. لقد ضاعت سنة من عمر كرة القدم المصرية وللأسف فالسيارة ترجع

إلى الخلف.

لذلك فإنني أدعو السادة أعضاء اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية (والساري تكليفها حيث لم تعقد أي جمعية عمومية منذ تفويضها لنا).

Advertisements

والسادة القامات الكبيرة بالجمعية العمومية.. أدعوكم بالبدء في اتخاذ اللازم بالمشاركة في وضع بنود خارطة طريق باسم الجمعية العمومية وذلك للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة بالتقدم بها باسم الجمعية العمومية تحت شعار المرحلة: (بيدي لا بيد عمرو)

نعم لقد سئمنا المماطلة وعدم التقدير اللازم من جانبهم تجاه قامات الجمعية العمومية وخلال تلك الأيام القليلة المقبلة وإلى أن ننتهي من وضع بنود خارطة طريق الجمعية العمومية، فاسمحوا لي بأن أوجه رسالتي التالية للسادة أعضاء اللجنة الخماسية:

السادة أعضاء اللجنة الخماسية مع اقتراب موعد نهاية فترة تعيينكم نهاية الشهر المقبل. وبالإشارة إلى تهربكم الدائم والمتعمد من عقد أي اجتماع مع الجمعية العمومية وأظهرتم الكثير من عدم الاحترام لأعضائها مرات عدة، وتماديتم في تجاهل

الرجوع للجمعية العمومية في قرارات مصيرية كثيرة منها تقليص أعداد أعضائها ومن دون الرجوع ولو بالاستشارة إلى رأي أصحاب الشرعية في تغيير قواعد العضوية فربما كان لدينا طرق أخرى غير التي اتبعت في غفلة من خلال مسابقة كأس مصر ولقد تعددت مماطلاتكم في الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية بصفة رسمية وبتعمد غير مقبول.

اليوم نقول لكم إننا نحن الذين نرفض الاجتماع معكم في ظل استمراركم انتهاج أسلوب المراوغة وتعتيم القرارات التي تتخذونها، لذلك فإن الجمعية العمومية سوف تعطيكم فرصة لمدة أسبوع واحد فقط كي تعلنوا أنتم عن كل نواياكم بوضوح وشفافية وبلا مراوغة وبجدول زمني بخطواتكم وتفرجون عن المعلومات الخاصة بمقترحات تعديلات اللائحة بينكم وبين مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والموضوعات الخاصة بالتطوير وهو ما تم تعيينكم من أجله.

وفي حال عدم البدء في هذه المطالب المشروعة للجمعية العمومية، فسوف نقوم نحن أعضاء الجمعية العمومية بطرح خارطة طريق نابعة من أعضاء الجمعية العمومية وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسوف نتصدى لأي محاولة للإنقاص من وزن ودور الجمعية العمومية، ولن نسمح بأن تُفرض علينا وصاية جديدة يمكن أن تضيع علينا سنة أخرى من الجمود.

هذه رسالتنا إليكم وأتمنى أن تعلموا أن الجمعية العمومية جادة وقادرة على إثبات حقوقها أمام الجهات كافة وفي طليعتها مؤسسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).