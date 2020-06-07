مانشستر سيتى يستأنف ضد قرار منعه من المشاركات الأوربية

يبدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي استئنافه لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والقاضي بمنعه من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين. وعلى مدار ثلاثة أيام سيواصل مانشستر سيتي العمل على القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي. سيتي العمل على القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي. واكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن النادي قد لا يعلم مصيره قبل شهرين من الآن. وكان اليويفا فرض عقوبة الإيقاف على مانشستر سيتي إضافة لتغريمه 25 مليون جنيه إسترليني بسبب خرق القواعد اللعب المالي النظيف . وينتظر أن تنظر المحكمة التماس مانشستر سيتي بجلسة عبر الفيديو بسبب القيود المفروضة نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

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