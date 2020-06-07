التعادل يحسم مباراة شالكة ويونيون برلين بالدوري الألماني

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة شالكة ويونيون برلين التي أقيمت اليوم في الجولة الـ30 من الدوري الألماني.

وتقدم روبيرت في الدقيقة 11 من عمر المباراة بهدف لصالح يونيون برلين، قبل أن يتعادل كيني لصالح

شالكه بهدف في الدقيقة 28.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 وسط سيطرة سلبية لشالكه مقابل دفاع قوي ليونيون برلين.

في الشوط الثاني اعتمد شالكه على أن

يكثف هجماته بحثا عن الهدف الثاني ولكن دون فائدة لينتهي اللقاء بتلك النتيجة ويتعادل شالكه ويواصل فشله في بطولة الدوري الألماني منذ العودة بعد فترة توقف.

شالكه رفع رصيده إلى النقطة 38 بالمركز العاشر بينما رفع يونيون برلين رصيده إلى النقطة 32 بالمركز الثالث عشر.