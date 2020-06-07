الشباب السعودي يزاحم الأهلي على صفقة موليكا

قطع نادي الشباب السعودي الطريق على الأهلي في مفاوضات التعاقد مع النجم الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب فريق تي بي مازيمبي ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية

المقبل.

وأكدت صحيفة سبورت السعودية في تقرير لها اليوم الأحد أن الشباب تقدم بعرض مغرٍ للحصول على خدمات اللاعب، ليقطع الطريق

على الأهلي الساعي بقوة خلف اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط هجومه عقب استقرار فايلر، المدير الفني للفريق، على الاستغناء عن خدمات النجم المغربي وليد أزارو المعار إلى صفوف الاتحاد السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.