مدينة أبها السعودية تستضيف معسكر الخضر استعداداً لتصفيات المونديال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استقراره على إجراء معسكره التحضيري الخاص بالتصفيات القارية المؤهلة لبطولة مونديال قطر 2022، وأمم آسيا 2023، بمدينة أبها الواقعة في جنوب المملكة.

وأكد الاتحاد، أن تلك المدينة تتميز بالمناخ المعتدل والأجواء المهيأة للاعبي الكرة.

كان الاتحاد الآسيوي قد أعلن استكمال التصفيات القارية خلال شهر أكتوبر المقبل، ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته بالتصفيات حتى الآن.

آسيا 2023، بمدينة أبها الواقعة في جنوب المملكة.وأكد الاتحاد، أن تلك المدينة تتميز بالمناخ المعتدل والأجواء المهيأة للاعبي الكرة.كان الاتحاد الآسيوي قد أعلن استكمال التصفيات القارية خلال شهر أكتوبر المقبل، ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته بالتصفيات حتى الآن.

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