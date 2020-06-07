محمود الخطيب يطمئن على صحة فتحي نصير

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئنان على صحة فتحي نصير، مدرب منتخب مصر الأسبق، والمحلل الكروي الكبير، بعد الوعكة الصحية التي تعرضلها خلال الأيام الماضية.
وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لفتحي نصير، وأن يتجاوز هذه الأزمة التي ألمَّت به،ويعود بموفور الصحة والعافية إلى أسرته ومحبيه.
ويكن رئيس النادي تقديرًا خاصًّا للكابتن فتحي نصير، الذي يعد أول من تدرب تحت قيادته في قطاع الناشئين بالأهلي، رفقة الكابتن مصطفى حسين «أبو الأشبال»، رحمة الله عليه.
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