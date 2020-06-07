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محمود الخطيب يطمئن على صحة فتحي نصير

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 حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئنان على صحة فتحي نصير، مدرب منتخب مصر الأسبق، والمحلل الكروي الكبير،  بعد الوعكة الصحية التي تعرض

لها خلال الأيام الماضية.

وأعرب  الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لفتحي نصير، وأن يتجاوز هذه الأزمة التي ألمَّت به،

ويعود بموفور الصحة والعافية إلى أسرته ومحبيه.

 ويكن رئيس النادي تقديرًا خاصًّا للكابتن فتحي نصير، الذي يعد أول من تدرب تحت قيادته في قطاع الناشئين بالأهلي، رفقة الكابتن مصطفى حسين «أبو الأشبال»، رحمة الله عليه.

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