الاتحاد الاسباني والليجا يقرران تكريم ضحايا الكورونا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيانه الرسمي اليوم الأحد، قراره بتكريم الضحايا الذين فارقوا الحياة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتعتبر اسبانيا من اكثر الدول الاوربية تضررًا من فيروس كورونا، بعدما

تخطت عدد الإصابات والوفيات الآلاف.

اضاف الاتحاد في بيان مشترك مع رابطة الدوري الإسباني "الليجا": "ستكون هناك دقيقة صمت في كل مباريات المحترفين وغير المحترفين

عقب عودة كرة القدم، للتذكير بآلاف الضحايا بسبب كورونا".

وأضاف البيان: " هذا ينطبق أيضا على مباريات القسمين الأول والثاني، ومواجهات الصعود إلى الدرجة الثانية والثالثة".

وتابع البيان:" توصلت المنظمتان للاتفاق لتقديم تكريم صادق هذا الموسم إلى جميع الذين غادرونا بسبب الوباء، ولأسرهم أيضا".