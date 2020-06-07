الاتحاد الأوروبي يختار لشبونة لاستضافة نهائي دوري الأبطال

يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ، لاختيار العاصمة البرتغالية ، لشبونة، لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الاوروبي يدرس أكثر من مدينة لاستضافة نهائي البطولة الأوروبية، هم موسكو عاصمة روسيا، ومدينة فرانكفورت الألمانية، ولشبونة، قبل

أن يتم الاستقرار على اختيار العاصمة البرتغالية، وسحبها من مدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يسعى لاستئناف دوري أبطال أوروبا،

في شهر أغسطس المقبل.

كما أضافت الصحيفة؛ بأن إقامة هناك اتجاه لإقامة مباريات دور ربع النهائي من مباراة واحدة فاصلة، بحيث تكون دورة رباعية مكونة من الأندية المتأخرة لنصف النهائي.

ويتبقى مباريات من ثمن النهائي هم، ريال مدريد و مانشستر سيتي، برشلونة ونابولي، وبايرن ميونخ و تشيلسي، يوفنتوس وليون.