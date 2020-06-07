شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحدد هدفه القادم في انتقالات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مدافع نادي بورنموث الإنجليزي ناثان أكي في دائرة اهتمامات نادي تشيلسي الذي يبحث التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وبعد تأكد ضم تشيلسي للمغرب حكيم زياش من أياكس وتوصله لاتفاق لضم تيمو فيرنر من لايبزيج، حول البلوز أنظارهم لتدعيم خط الدفاع. وحسب صحيفة «جارديان» البريطانية فقد يصبح «أكي» متاحًا بمبلغ معقول بنهاية الموسم في حال هبوط فريقه من الدوري الإنجليزي الممتاز. ولا يعتبر المدافع الهولندي غريبًا على ملعب ستامفورد بريدج إذ قضى بين أسواره خمس سنوات قبل انتقاله إلى بورنموث في 2017. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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