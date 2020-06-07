شكرا لقرائتكم خبر عن فولفسبورج يتغلب على بريمن بهدف في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فولفسبورج الفوز على مضيفه فيردر بريمن بهدفي دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الألماني.
سجل هدف الفوز لفولفسبورج، الهولندي فوتر فيجورست، في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
ورفع فولفسبورج رصيده بهذا الفوز إلى 45 نقطة، متقدما إلى المركز الـ6، والذي يمنح صاحبه فرصة المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، بينما توقف رصيد بريمن عند 25 نقطة في المركز 17، ويعاني شبح الهبوط.
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