شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول: «فيرنر» ليس «فان باستن».. ولا يرتق لمستوى ثلاثي هجوم الريدز الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أسطورة نادي ليفربول روبي فاولر المهاجم الألماني تيمو فيرنر، لاعب أر بي لايبزيج الألماني مؤكءًا أنه ليس لاعبًا جديدًا بما يكفي للانضمام للريدز.

وكان «فيرنر» أحد أهم أهداف ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية القادم قبل أن تكشف تقارير عن توصله لاتفاق مع تشيلسي للانتقال إلى البلوز.

وقال «فاولر» في مقال له بصحيفة «ميرور» البريطانية: «سمعت الصخب حول فيرنر خلال الأسابيع الماضية لكني لست من كبار معجبينه».

وأضاف: «أدرك أنه لاعب موهوب ولديه لحظات من العبقرية في مباريات تظهر جودته، لكني أتمسك برأيي: هل فيرنر على مستوى ثلاثي ليفربول الأمامي؟ الإجابة لا بالنسبة لي، وبالطبع رأيي سيتم تقييمه الموسم القادم إذا أتم انتقاله لتشيلسي».

وتابع«فاولر» في مقاله:«لقد كانت هناك الكثير من الشائعات في الأشهر الماضية حول وجهته مع وجود فريقي المحبوب في قلب تلك الشائعات لكن اسمه ارتبط أيضًا بمعظم الفرق الأوروبية الكبرى».

وأكمل أسطورة الريدز مقاله قائلًا: «رأيت بعض جماهير ليفربول تنهار بعد إدراكها أنه قد لا يغادر لايبزيج للانضمام للريدز بعد كل ذلك وهذا يجعل الأمر يبدو كما لو أنه ماركو فان باستن، لاعب من الطراز العالمي يمكنه اللعب في أي فريق. لقد شاهدته عدة مرات وهناك أشياء في طريقة لعبه تعجبني وأقدرها ولكن هل يؤثر على سير المباريات بشكل مستمر؟ ليس في رأيي. هل هو بنفس مستوى اللاعبين الذي ستتعاقد معه لمنافستهم وتعويضهم؟ ليس في ليفربول لكن ربما في تشيلسي».

Advertisements