شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية تتساءل: هل يسير أوناجم على خطى أزارو؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت صحيفة المنتخب المغربية الضوء على مستقبل المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك، وما إذا كان سيستمر ضمن صفوف فريق القلعة البيضاء، أم سيرحل في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أنه في ظل الأخبار المتناقضة بخصوص مستقبل محمد أوناجم مع نادي الزمالك، ورغم عدم الحسم حتى الآن إن كان سيرحل أم سيبقى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، يأتي تساؤل إن كان نجم الوداد السابق سيسلك نفس المسار الذي سلكه مواطنه وليد أزارو، لاعب الأهلي الذي يلعب حاليًا للاتفاق السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى الأخبار التي تداولت اهتمام نادي الوحدة السعودي بمحمد أوناجم، وأن قد يسلك نفس المسار الذي سار عليه أزارو. فقد التحق الأخير بالاتفاق خلال الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة، وهو ما منحه «متنفسًا جديدًا للتخلص من كل الضغوطات والمشاكل المعاناة التي فرضها عليه مدرب الأهلي».

وأضافت: «إذا شعر أوناجم برغبة الزمالك في التعاقد مع محترفين أجانب آخرين، في ظل ارتباطه معه بعقد لمدة 3 مواسم، فإن عرض نادي الوحدة سيكون الأفضل بالنسبة إليه ولو على سبيل الإعارة».