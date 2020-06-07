راكيتيتش: لن أرحل عن برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

صرح الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، بأنه واثق من أنه سيحقق العديد من البطولات مع فريقه، حيث يشعر بأنه في حالة بدنية جيدة قبل أسبوع على استئناف منافسات الدوري الإسباني.



قال اللاعب لبوابة Tportal الكرواتية: "لا ينبغي أن أفكر في أمور أخرى، تدربت بشكل جيد هذه الأيام، وأشعر أنني بحالة جيدة، ومقتنع بالبقاء في برشلونة مزيد من الوقت".

وبعدما أكد أن كرة القدم هي أهم شيء بالنسبة له، أعرب عن رغبته في أن يكون ببساطة سعيداً، وأن يستمتع بمجرد استئناف البطولة.

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وقال الدولي الكرواتي الذي أثار وضعه مع الفريق الكاتالوني تكهنات الصحف الرياضية: "هذا يعني الاستمرار في الفوز بألقاب مع برشلونة".

وفي هذا الصدد، أكد راكيتيتش أنه يريد استكمال عقده مع البرسا، الذي ينتهي في عام 2022، مبرزاً أن عائلته تشعر بالراحة في برشلونة.

وفيما يتعلق باستئناف "الليغا"، اعتبر أنه من الضروري الاستعداد من اليوم الأول إذا أردنا الفوز باللقب، لاعتباره أن الدوري صعب ومتكافىء وجميع المباريات ستكون صعبة.

وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، تنبأ بأن لا شيء سيبقى كما هو، موضحاً أنه سيفتقد الجمهور.