شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث مع مدير النشاط الرياضى بالأهلى احتياجات الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة خاصة مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي العديد من الأمور الخاصة بالنشاط سواء كانت تجديد عقود لاعبين أو مدربين أو الإستغناء عن البعض وكذلك الصفقات الجديدة المُزمع إتمامها في الموسم المقبل لجميع الألعاب في القلعة الحمراء ، ويبحث رئيس الاهلي مع مدير النشاط الرياضي كذلك بعض الأمور المتعلقة بالميزانية المتوقعة للنشاط الرياضي في الموسم المقبل في ظل رغبة مجلس الأهلي، تدعيم كافة الألعاب من أجل المنافسة على جميع البطولات في شتى الألعاب.

ويُجهّز مسئولو النادي حالياً ميزانية خاصة للنشاط الرياضي خلال الموسم المقبل بناءً على التقرير الذي سيتم إعداده عن إحتياجات النشاط الرياضي في شتى الألعاب قبل إنطلاق الموسم المقبل ،ويتطلع الأهلي لمعرفة إحتياجات كل لعبة في النشاط الرياضي من أجل إعداد ميزانية شاملة لتدعيم النشاط .

Advertisements

ويعقد مسئولو الأهلى، خلال الفترة الحالية، اجتماعات مكثفة مع مدربى النشاط الرياضى لمعرفة احتياجاتهم خلال الموسم المقبل، حتى يكون النادى مُستعداً من الناحية المالية لتلبية هذه الاحتياجات.

وتشهد الأيام الحالية اجتماعات بين إدارة الأهلى والمسئول عن كل لعبة، سواء السلة أو الطائرة أو اليد أو السباحة أو الاسكواش أو غيرها، لمعرفة احتياجات كل لعبة سواء فيما يتعلق باللاعبين المطلوب التعاقد معهم أو التجديد لبعض اللاعبين أو إقامة معسكرات خارجية أو داخلية أو مكافآت وحوافز وغيرها من الأمور المالية التى ستحتاجها اللعبة فى الموسم المقبل.

ويحاول مسئولو الأهلى حالياً استغلال فترة توقف النشاط الرياضى فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا بالترتيب والتجهيز جيداً للموسم المقبل فى جميع الألعاب بالنادى، وهو ما يُعد خطوة جيدة تهدف لمعرفة احتياجات كل قطاع رياضى فى النادى قبل فترة طويلة من انطلاق الموسم المقبل.