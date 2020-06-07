شكرا لقرائتكم المقاولون يرتضى بالبطولة العربية الموسم المقبل.. والمصرى يلعب بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو المقاولون العرب، على الترضية مع النادي المصري في حالة إلغاء الموسم الجاري، بأن يتم تطبيق لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم بحيث يشارك النادي المصري في كأس الكونفدرالية والمقاولون في البطولة العربية، على اعتبار أن الفريقان كانا في المركزين الرابع والخامس بدوري الموسم الماضي.

فيما رفض مسئولو ذئاب الجبل مقترح إلغاء الموسم الجديد الذي يتم دراسته فى اتحاد الكرة، بأن يتم استكمال ما تبقى من الموسم الحالى، ومسابقة كأس مصر، وخوض منافسات الكأس الجديد، مع إلغاء الموسم المقبل، وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة أن هذا المقترح يضر بالمنتخبات قبل الأندية، مضيفاً أن الأندية ما زالت تعاني من فترة توقف وصلت إلى 3 أشهر منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا، فكيف إذا استمرت لسنة بإلغاء الموسم الجديد.

أضاف عادل: المنتخبات والمشاركات في البطولات الأفريقية تحتاج إلى إعداد قوي للاعبين وبطولة الدوري والكأس تقوم بهذا الدور، إذا طبقنا هذا الاقتراح ستتضرر المنتخبات كثيراً خاصة المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

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وعن تطبيق لائحة الموسم الماضي بأن يلعب والمقاولون في البطولة العربية بينما يشارك النادي المصري في كأس الكونفدرالية، قال عادل أن المقاولون ليس لديه أزمة في أن يلعب في إحدى البطولتين في حالة إلغاء الموسم وأن الأمر الأهم هو ألا يتم تجاهل ما قدمه ذئاب الجبل في الموسم الجاري.

وأشار عادل أن ما حدث في الموسم الماضي من استبعاد المقاولون من المشاركة في البطولة العربية رغم أنه كان صاحب الحق في تلك المشاركة لأنه كان يحتل المركز الخامس في جدول المسابقة، هو ظلم واضح لذئاب الجبل ولن يرضى المقاولون بتكرار هذا الظلم مجدداً.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب، أما النادي المصري فتراجع هذا الموسم إلى المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 20 نقطة.