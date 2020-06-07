شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى: خط وسط الزمالك "مليان" نجوم وعاشور لن يضيف جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحميد بسيونى، نجم نادي الزمالك السابق، إن الحديث عن انتقال حسام عاشور نجم الأهلى للزمالك فى الفترة المقبلة غير مفيد على المستوى الفنى للأبيض.

وأضاف بسيوني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن خط وسط الزمالك يشهد كوادر فنية على أعلى مستوى أمثال طارق حامد وفرجانى ساسى وبالتالي انضمام حسام عاشور على المستوى الفنى للفريق غير مفيد بصورة كبيرة .

وعن أزمة اللاعب مع الأهلى قال بسيونى، إنه أحد أبناء النادي الأهلى المخلصين وعليه التفكير جيدا فى تاريخه الكبير مع الأهلي سواء كان قراره الاعتزال أو الاحتراف الخارجي .

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وذلك بعد أن وصلت الأمور بين حسام عاشور وإدارة الأهلى إلى طريق مسدودو بين اللاعب وإدارة فريقه خاصة بعد الفيديو الذى بثه المسمار على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" واتهم فيه إدارة نادية بالتسبب في تعطيل مباراة اعتزاله ومؤكدا أنه المتضرر الوحيد من خلاف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومجلس إدارة النادى الأهلى.

وعلى صعيد آخر قال مرتضى في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن أتحدث عن أي صفقة للزمالك إلا وعقد اللاعب امتلكه في يدي".