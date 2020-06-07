شكرا لقرائتكم ميمي عبد الرازق: باستثناء السعيد لا يوجد لاعب يستحق أكثر من 2 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري، ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري خلال الفنرة الأخيرة بشكل ملحوظ ومبالغ فيه، مؤكداً أنه لا يوجد لاعب في الدوري العام يستحق أكثر من 2 مليون جنية في الوقت الحالي، وفقاً لإمكانيات اللاعبين وكذلك قوة المسابقة.

وقال عبد الرازق في تصريحات خاصة: لا يوجد لاعب في الدوري يستحق أكثر من 2 مليون جنية، باستثناء عبد الله السعيد، فهو أفضل لاعب في المسابقة ومن وجهة نظري لا تقل قيمة السعيد عن 7 أو 8 ملايين جنية.

أضاف رئيس قطاع الناشئين بالمصري: الارتفاع الجنوني في الأسعار أعتقد أنه يرجع إلى دور وكلاء اللاعبين وصراع الأندية على الصفقات، أتذكر في 2010 عندما كنت بالجهاز الفني لسموحة قمنا وقتها بشراء طارق حامد بحوالي 150 ألف جنية، لكن الآن الأسعار أصبحت مبالغ فيها بشكل كبير.

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في سياق آخر، كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن اللجنة المكلفة بإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني تنتظر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن عودة النشاط الكروي واستئناف الدوري الممتاز من عدمه قبل اتخاذ أي خطوة بالاجتماع مع الأندية لبحث سبل استئناف المسابقة المحلية.

وأوضح المصدر أن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لجميع الاتحادات الأهلية واضح وينص على أن قرار عودة النشاط الكروي يرجع إلى حكومات الدول وهي صاحبة الحق الوحيد في تحديد إمكانية عودة النشاط الرياضي من عدمه واستئناف بطولات الدوري المتوقفة.

وأشار المصدر إلى أنه في ظل عدم صدور قرار من رئاسة الوزراء، ووزارة الرياضة بشأن عودة الدوري من عدمه فلا يصح مطلقا أن تجتمع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مع الأندية لمناقشة شكل عودة المسابقة احتراما لوجهة نظر الحكومة ولتأكيد كامل الاحترام للقيادة السياسية ووجهة نظرها في هذا الشأن، وبعد صدور قرار الحكومة ستبادر اللجنة بالاجتماع مع الأندية لبحث كل الأمور المتعلقة بالدوري وشكل استئنافه في حال تقرر استكمال المسابقة وفقا لما تراه الدولة.

يذكر أنه تم ايقاف مسابقة الدورى العام منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.