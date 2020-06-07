شكرا لقرائتكم فولفسبورغ يهزم فيردر بريمن ويزيد معاناته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضاعف فريق فولفسبورغ من محنة مضيفه فيردر بريمن وتغلب عليه 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ويدين فولفسبورغ بالفضل في هذا الفوز للاعبه فوتر فيغورست، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، ليقترب أكثر من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.