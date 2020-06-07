مدرب دورتموند يشيد بأدوار إيمري تشان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد لوسيان فافر، مدرب بروسيا دورتموند، بالدور المزدوج للاعب الوسط إيمري تشان بعدما ساهم يوم السبت في الانتصار 1-0 على هيرتا برلين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وشغل تشان، المنضم من يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية، مركز لاعب الوسط المدافع لكن ذلك لم يمنعه من القيام بدور آخر وهو تسجيل هدف الفوز ليتمسك دورتموند بآماله الضعيفة في حصد اللقب.
وقال فافر لموقع النادي: أدينا مباراة دفاعية رائعة. إيمري لعب بشكل رائع ولم يكن الأمر سهلا عليه لأنه اعتاد اللعب في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر من خط الوسط، لقد أدى بالفعل عملا رائعا في منتصف الملعب خلال شوط واحد أمام فولفسبورغ.
ولا يزال دورتموند يتأخر بسبع نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر قبل أربع جولات من النهاية لكن فافر لا يفكر إلا في فريقه بالوقت الحالي.
وقال فافر: كان من المهم الفوز بالمباراة. نتأخر بسبع نقاط لكن سنواصل الاهتمام بأنفسنا. لا يزال يتبقى أربع مباريات ونريد مواصلة التفكير في مباراة تلو الأخرى حتى نقدم أفضل شيء ممكن.
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