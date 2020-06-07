أساء للخطيب.. قرار عاجل من ’’مستأنف القاهرة الاقتصادية‘‘ في قضية سب وقذف ’’جهاد الغزالي‘‘ لرئيس الأهلي

كتب: ضياء السقا

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف مقدم من "جهاد محمد نصر الدين الغزالي" على حكم حبسه 3 أشهر وغرامة 15 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، لجلسة 13 نوفمبر المقبل.

وكان الخطيب، قد حصل على أول حكم قضائي لصالحه، ضد الاساءات التي تعرض لها من بعض الأشخاص في الفترة الأخيرة.

وكان رئيس الأهلي أقام دعاوى قضائية ضد أكثر من شخص وجه إساءات له، بجانب التقدم بعدة شكاوى ضد رئيس الزمالك لأكثر من جهة.

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وكشف الأهلي في بيان رسمي، عن صدور حكم قضائي من محكمة الجنح برئاسة المستشار رامي منصور بحبس أحد الأشخاص ويدعي جهاد محمد نصر الدين الغزالي لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرة ألاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه و10000 جنيه تعويضا، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بتهمة سب وقذف محمود الخطيب والتعرض لسمعة أسرته وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة.

وقال الأهلي في بيانه: "كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد أكد في وقت سابق على أن الأهلي يسلك دائمًا الطرق الشرعية من أجل الحصول على حقوقه وبما يتناسب مع اسمه وقيمته وتاريخه على المستوى المحلي والقاري، وأنه يتمسك دائمًا بتفعيل القانون واللوائح ولا يتدنى بأية حال إلى محاولات استدراجه إلى الإساءة والخروج عن النص واتباع الطرق التي تخرج عن حدود الأخلاق، نظرا لقيمة الأهلي واسمه وتاريخه وشعبيته على كافة المستويات، وأشار إلى أن الأهلي ومجلس إدارته لن يتنازل عن حقوقه ويرفض المساس بها لكن من خلال القنوات الشرعية هكذا على مدار تاريخه".

وأضاف الأهلي في بيانه: "وفي ضوء ما سبق كلف مجلس الإدارة قبل فترة محمد عثمان المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين للأهلي ومجلس إدارته وجماهيره ومنهم الغزالي الذي زعم انه أحد مشجعي الأهلي (مدفوعاً من آخرين ) وقاد حملة ممنهجة حفلت بالسباب والأكاذيب والإساءات التي طالت الأعراض وسمعة العائلات من خلال بث فيديوهات متعددة على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت المحكمة الحكم المشار إليه".

وأوضحت الدعوى رقم 970 لسنة 2019، المقامة من الخطيب، ضد " جهاد محمد نصر الدين الغزالى"، أن المدعى عليه قام بسب وقذف رئيس النادى الأهلى وأسرته، والتعرض لسمعته وتناول أعضاء مجلس إدارة الأهلى بالسب والقذف .