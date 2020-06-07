شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغريدات رياضية أثارت الجدل فى زمن كورونا بعد "منشور" عاشور الوهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت عدد من تصريحات لاعبى ومسئولى كرة القدم المصرية، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، الكثير من الجدل فى الفترة الحالية، التى تشهد توقف منافسات النشاط الرياضى وتعليق الدورى الممتاز؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، وكان آخرها الجدل الذى أثاره حسام عاشور، لاعب وسط الأهلى، بعدما توترت علاقته مع القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، ليخرج مجلس الأهلى ويؤكد نهاية علاقة اللاعب بالقلعة الحمراء، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 تغريدات رياضية أثارت الجدل مؤخراً فى زمن كورونا.

- منشور مُزيف ينفى انتقال عاشور لـ الزمالك

- منشور مُزيف ينفى انتقال عاشور لـ الزمالك انتشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يزعم تأكيد حسام عاشور أنه لن ينتقل إلى نادى الزمالك، فى الموسم المقبل، قبل أن يؤكد عاشور لـ"الخليج 365"، عدم امتلاكه صفحة الـ "فيس بوك"، التى نشرت المنشور الخاص بأنه لم يوافق على الانتقال على نادى الزمالك فى فترة الانتقالات المقبلة، وأوضح عاشور أن الصفحة مزيفة وليست تابعة له، وكانت تلك الصفحة قد نشرت منشورا زعمت فيه أن كل ما هو متداول بخصوص موافقة عاشور على انتقاله للزمالك غير صحيح، مؤكدا أن النادى الأبيض فريق كبير ولكن من الصعب انتقاله للمنافس، وبسؤال عاشور حول ذلك الموقف اكتفى بالتأكيد لـ"الخليج 365" أنه لا يمتلك تلك الصفحة.



حساب مزيف منسوب لحسام عاشور



- "مسلسل البرنس" يكتب فصلا جديدا فى نهاية صالح جمعة مع الأهلى - "مسلسل البرنس" يكتب فصلا جديدا فى نهاية صالح جمعة مع الأهلى

واصل صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى، مسلسل علاقاته المتوترة مع الأهلى والسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، بعدما نشر صورة عبر حسابه على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يسخر فيها من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث نشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم ابنة فى مسلسل البرنس، حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه فى الشارع كما فعل أحمد زاهر مع ابنة شقيقه قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته بعد الهجوم عليه.



ستورى صالح جمعة



- ماجد سامى يسخر من المُطالبين بعودة الدورى المصرى - ماجد سامى يسخر من المُطالبين بعودة الدورى المصرى

فيما علق ماجد سامى، مالك نادى وادى دجلة، على الأنباء المتداولة حول استكمال بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة من عدمه، بنشر تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً، "ستنتهى هذه الحدوتة بإلغاء الموسم وسينظر الجميع باحتقار لكل من حاول استكمال الموسم على حساب صحة رعيته.. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"، فى إشارة منه إلى صعوبة استئناف مسابقة الدورى بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأتبع تعليقه هذا بمنشور أخر أثار غضب جماهير الأهلى، بعدما قال: "ماذا لو أصاب المرض اللعين رئيسكم؟..محمود الخطيب، أحد أساطير كرة القدم المصرية و صانع سعادة أهلاوية السبعينات و الثمانينات و الذى أجمع على حبه الجميع يتابع عمله بعد أن عاد الفريق الأول للتدريب و اختلط الجميع دون قصد عن طريق ملامسة الأبواب و الكرات و المكاتب التى قد يكون قد لوثها المرض اللعين".



منشور ماجد سامى



منشور ماجد سامى



- فرج عامر: الكورونا لا تفرق بين دورى وكأس - فرج عامر: الكورونا لا تفرق بين دورى وكأس

انتقد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، المُطالبين باستكمال مسابقة كأس مصر، وإلغاء بطولة الدورى الممتاز لهذا الموسم، بسبب التوقف الطويل فى ظل الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، قائلاً، "من المؤكد أن قرار استئناف النشاط الرياضى هو قرار الدولة ليس فى مصر فقط وانما فى جميع دول العالم، ولكن اذا كانت اللجنة الخماسية التى تدير نشاط كرة القدم قد أقرت إقامة كأس مصر كأمر حتمى ولا يمكن إلغاءه، أعتقد أنه من باب أولى استكمال الدورى العام لأن لعب كرة القدم لا يفرق بين كونه دورى أو كأس".



- حلمى طولان يثير الجدل بسبب تغريدة "التطبيل" - حلمى طولان يثير الجدل بسبب تغريدة "التطبيل"

أثار حلمى طولان، المدير الفنى لنادى إنبى، الجدل بين جماهير الزمالك، بعدما نشر تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قال فيها: "كل التحية والتقدير مجلس إدارة النادى الأهلى على قراراته المحترمة"، لتثير الكثير من الجدل، وهو ما جعله يرد بتغريدة أخرى، قائلًا:"هو عشان اثبت للناس إنى زملكاوى يبقى ضرورى اشتم فى الناس واسب والعن واتجاوز فى حقهم"، وتابع :"هو ما ينفعش اكون زملكاوى واحترم الجميع وأقدرهم ولا اتجاوز فى حقهم وأقدم للجميع صوره محترمه عن الزملكاوية المحترمين والا عايزينى أمسك طبله زيكم".