شكرا لقرائتكم خبر عن بدا مشواره منه.. حسام باولو يشارك في تنجيل ملعب مركز شباب صنافير بقليوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حسام باولو، نجم الزمالك وسموحة والداخلية والجيش حاليا، وابن قرية صنافير في تنجيل ملعب مركز شباب صنافير بقليوب، ليعطي مثلا الانتماء والولاء ويعبر اللاعب عن حبه لمركز شباب صنافير الذي بدأ مشواره كلاعب بفريق المركز.

وأوضحت مديرية الشاب والرياضة بالقليوبية، أن مجلس إدارة مركز الشباب استغل فترة التوقف لتنجيل الملعب الكبير بالمركز الجهود الذاتية ومشاركة العاملين بالمركز وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

فيما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، استقبال ٦٠٠ فيديو حتى الآن من المسابقة الفنية للطلائع "يموت جسمي.. ويعيش اسمي" والتى تمثلت فى المجالات الفنية (الغناء - التمثيل -الشعر - الرسم)، حيث أن المسابقة مستوحاة من قصة مسلسل "الاختيار" والتى تجسد قصة البطل الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة وأبطال كمين مربع البرث بسيناء.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المسابقة تهدف إلى غرس حب الوطن والانتماء له، في نفوس النشئ في وقت مبكر، وذلك بتعزيز الشعور بشرف الانتماء إلى الوطن، وتصحيح المفاهيم لدي النشئ لحثهم على حب الوطن وعدم الانسياق وراء شعارات كاذبة.

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وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه سيتم تقديم الجوائز لأفضل 5 فيديوهات بكل مجال بإجمالي 20 جائزة لجميع مجالات التسابق وجائزة خاصة للفيديو صاحب الأعلى لايك وشير عبر صفحتها على الفيس بوك.



تنجيل الملعب



تنجيل ملعب مركز شباب قليوب