شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يناقش عودة النشاط مع فروع الصعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد الكاراتيه ، برئاسة محمد الدهراوى، اليوم اجتماعاً مع باقى فروع الصعيد، وهى منطقتى بنى سويف والمنيا، لمناقشة إجراءات عودة النشاط الرياضى وكذلك مناقشة أهم متطلبات كل فرع، قبل استئناف النشاط والمقرر له منتصف يونيو الجارى، ومن المقرر أن تعقد الجلسة أون لاين عن طريق الفيديو كونفرانس فى الثامنة مساء بمشاركة رئيس كل منطقة .

يأتى اجتماع رئيس الاتحاد مع منطقتى بنى سويف والمنيا فى إطار حرص مسئولى الكاراتيه على عقد جلسات متواصلة مع كل المناطق والتعرف على أهم المشكلات التى تواجههم ومدى استعداداهم لعودة النشاط الرياضى مرة أخرى.

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ويحرص الدهراوى على عقد جلسات مع مناطق اللعبة لمناقشة عودة النشاط، وشهد اجتماعه مع منطقة المنوفية الإعلان عن موعد فتح باب القيد للاعبين للموسم الجديد، والتى تقرر لها يوليو الجارى.

وقرر الاتحاد المصرى للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، إلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالى بسبب توقف النشاط الرياضى لتفشى فيروس كورونا، جاء ذلك خلال اجتماع الدهراوى عبر الفيديو كونفرانس وفى حضور عصام عبدالرؤوف والدكتور صالح عتريس عضوى مجلس الإدارة، وأحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات مع رؤساء ومدربى منطقتى الأقصر وأسوان.

أكد الدهراوى أنه تقرر إلغاء مسابقة كأس مصر لتوقف النشاط الرياضى بسبب جائحة كورونا، وصعوبة إجرائها فى الفترة المقبلة، ووعد رئيس الاتحاد بعمل سيمنار للتحكيم (أون لاين عن بعد) ودورة مدربين على هامش كل بطولة قطاع جنوب الصعيد بالأقصر واسوان لرفع مستوى المدربين وعمل منتخب للأقصر واسوان ،و الاستعانه بمدرب من مدربين المنتخب القومى.