شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن فايلر بشأن النشاط الرياضي والإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، رينيه فايلر بشأن استعداد النادى لعودة التدريبات والنشاط الرياضى، حال صدور قرار رسمى من الدولة بعودة الفرق الرياضية للتدريبات بعد فترة طويلة من التجميد بسبب فيروس "كورونا"، وشدد رئيس النادى للمدير الفنى خلال الجلسة التى جمعتهما أن الدولة المصرية ترغب فى استئناف النشاط الرياضى ولا يوجد قرار رسمى أو تصريحات من مسئولين فى الدولة بشأن إلغاء الموسم الحالى، وأوضح الخطيب لرينيه فايلر أن النادى جاهز لاستئناف التدريبات حال عودتها منتصف يونيو الجارى من خلال خطة طبية مُحكمة يتم الإعداد لها حالياً.

كما طمأن محمود الخطيب رينيه فايلر بشأن تحركات الاهلي لضم أكثر من لاعب محلى وأجنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقاً لرؤية الجهاز الفنى وإحتياجات الفريق، وأكد رئيس الأهلى للمدير الفنى أن النادى يتفاوض مع اللاعبين المُرشحين للفريق، سواء كانوا فى الدورى المصرى أو خارجه، وأبلغ الخطيب فايلر خلال الجلسة التى جمعتهما أمس، الجمعة، بمقر النادى بالجزيرة أن الجهود تتواصل من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفنى والفريق للموسم الجديد حيث ترغب الأدارة الحمراء فى إستغلال فترة تجميد النشاط حالياً بسبب وباء "كورونا" فى الوقوف على احتياجات الأهلى للموسم المقبل.