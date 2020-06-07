شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث خطة تدعيم النشاط الرياضي بالأهلي مع رؤوف عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة خاصة مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالنادى العديد من الأمور الخاصة بالنشاط، سواء كانت تجديد عقود لاعبين أو مدربين أو الاستغناء عن البعض، وكذلك الصفقات الجديدة المُزمع إتمامها فى الموسم المقبل لجميع الألعاب فى القلعة الحمراء، ويبحث رئيس الأهلى مع مدير النشاط الرياضى بعض الأمور المتعلقة بالميزانية المتوقعة للنشاط الرياضى فى الموسم المقبل، فى ظل رغبة مجلس الأهلي تدعيم كافة الألعاب من أجل المنافسة على جميع البطولات فى شتى الألعاب.

ويُجهّز مسئولو النادى حالياً ميزانية خاصة للنشاط الرياضى خلال الموسم المقبل، بناءً على التقرير الذى سيتم إعداده عن احتياجات النشاط الرياضى فى شتى الألعاب قبل إنطلاق الموسم المقبل، ويتطلع الأهلى لمعرفة احتياجات كل لعبة فى النشاط الرياضى من أجل إعداد ميزانية شاملة لتدعيم النشاط.

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ويعقد مسئولو الأهلى، خلال الفترة الحالية، اجتماعات مكثفة مع مدربى النشاط الرياضى لمعرفة احتياجاتهم خلال الموسم المقبل، حتى يكون النادى مُستعداً من الناحية المالية لتلبية هذه الاحتياجات.

وتشهد الأيام الحالية اجتماعات بين إدارة الأهلى والمسئول عن كل لعبة، سواء السلة أو الطائرة أو اليد أو السباحة أو الاسكواش أو غيرها، لمعرفة احتياجات كل لعبة سواء فيما يتعلق باللاعبين المطلوب التعاقد معهم أو التجديد لبعض اللاعبين أو إقامة معسكرات خارجية أو داخلية أو مكافآت وحوافز وغيرها من الأمور المالية التى ستحتاجها اللعبة فى الموسم المقبل.

ويحاول مسئولو الأهلى حالياً استغلال فترة توقف النشاط الرياضى فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا بالترتيب والتجهيز جيداً للموسم المقبل فى جميع الألعاب بالنادى، وهو ما يُعد خطوة جيدة تهدف لمعرفة احتياجات كل قطاع رياضى فى النادى قبل فترة طويلة من انطلاق الموسم المقبل.