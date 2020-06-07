شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: دورة رباعية بالمغرب لتحديد بطل العرب.. وعواد مش هيرجع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أنه تلقى معلومة أن الاتحاد العربى بصدد إقامة دورة رباعية لتحديد بطل كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "جتلى معلومة أن هيكون فى دورة رباعية بالمغرب بين الإسماعيلى والرجاء المغربى وأهلى جدة واتحاد جدة لتحديد الفائز بالبطولة العربية".

وأضاف سعفان الصغير، "مدخلناش الإسماعيلى منذ 90 يوماً منذ توقف الدورى ومازلت أتواصل مع الحراس عبر واتساب وبقضى وقتى فى المطبخ بساعد مراتى وبقطف الملوخية وأعمل رز وأحيانا كبده وسجق إسكندرانى عشان أنا طباخ بريمو بس للأسف بأكل سمك 7 أيام فى الأسبوع من كتر عشقى ليه".

وعن حاجة الإسماعيلى للتعاقد مع حارس مرمى قال سعفان الصغير، "مازلت عند رأيى، الإسماعيلى لا يحتاج حارس مرمى عندى 5 حراس كويسين وهذا رأى الجهاز الفنى كله، معرفش صبرى المنياوى مدير الكرة غير رأيه ليه بعد مامشى ولكن رأيه يحترم، وقلت للمسئولين فى النادى كل الحراس فى مصر شبه بعض باستثناء أحمد ومحمد الشناوى ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان " .

وعن رأيه فى عودة محمد عواد حارس الزمالك للاسماعيلى قال سعفان الصغير، "الإسماعيلى مش بتاع سعفان الصغير، الإسماعيلى ليه مجلس إدارة يقول رأيه، وأنا عارف دماغ عواد مش هيقبل يرجع الإسماعيلى حتى لو الزمالك مشاه، وبردو أنا مش محتاجين محمد عواد".

وعن صراع حراس بيراميدز بعد انضمام شريف إكرامى قال مدرب حراس الإسماعيلى، "ضغط كبير على النادى وجود كل هؤلاء الحراس وأتوقع فوز المهدى سليمان بحراسة مرمى بيراميدز ورحيل أحمد الشناوى عن الفريق".

وعن رأيه فى عودة الدورى قال سعفان الصغير، "أنا ضد عودة الدورى أؤيد إلغاء المسابقة، 90 يوم توقف فترة طويلة، يجب أن نركز فى البطولة العربية والاستعداد للموسم الجديد".

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وفى وقت سابق، أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أن أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز هو أفضل حارس قام بتدريبه فى حياته الكروية، إلا أنه مقصر فى حق نفسه كثيراً.

وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "أحمد الشناوى أفضل حارس دربته فى حياتى، ولكنه مقصر فى حق نفسه كثيراً، كان مكانه الحقيقى الدوريات الأوروبية، يملك موهبة لا يمكن تخيلها، ولكنه يتعالى على الكرة لذا يقع فى أخطاء ساذجة "

وأضاف سعفان الصغير، "لازم حارس المرمى يكون لاعيب كورة كويس وفى مصر مفيش حراس لاعيبة كورة إلا الثنائى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة وشريف إكرامى حارس الأهلى "

وعن تصريحه السابق عن حراس الاسماعيلى قال سعفان الصغير، "قلت قبل كدا محمد مجدى حارس موهوب بينما محمد فوزى حارس مصنوع ولكن بإمكانه تقديم مباريات كبيرة حتى لو عائد بعد فترة طويلة من الغياب، وفوزى مزعلش منى لان كل الحراس عارفين أنى صريح ودوغرى ".

وعن باهر المحمدى كابتن الإسماعيلى يقول سعفان الصغير، "باهر المحمدى عايز يمشى من النادى بس يحترف بره مصر، وإحنا عشان نوافق على رحيله لازم نوفر البديل، وبديل المحمدى عايز فلوس كتير"

وعن التعاقد محمد عواد قال مدرب حراس الاسماعيلى، "عندنا رئيس نادى يقول مين يجى النادى ومين يمشى، كل يوم بسمع عن مفاوضات مع حراس بس الإسماعيلى مش محتاج حراس جدد بس لازم الجمهور يصبر على الحراس المتواجدين".