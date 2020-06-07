بمناسبة مئوية الفراعنة.. أفضل 10 هدافين للمنتخب × 100 سنة كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل منتخب مصر الوطني، تحت قيادة مدربه الحالي، فى 2021 بمرور 100 سنة على تدشينه، تزامنا مع احتفالية اتحاد الكرة بذكرى المئوية الخالدة. وبهذه المناسبة يتربع العميد حسام حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق على عرش قائمة هدافى المنتخب الوطنى برصيد 78 هدفا متفوقًا على الجميع .
أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع كل من أنجولا، الجابون وليبيا حيث تنطلق التصفيات في شهر أكتوبر 2020 وتنتهي في شهر نوفمبر 2021.
ودائما ما يمتلك منتخب مصر لاعبين عظماء عبر التاريخ ساهموا بأهدافهم في تشكيل تاريخ رائع للمنتخب الوطني منذ اللقاء الدولي الأول منذ 100 عام 1920 أمام منتخب بلجيكا.
وفي هذا التقرير نستعرض أفضل 10 هدافين لمنتخب عبر 100 عام.
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