شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة مئوية الفراعنة.. أفضل 10 هدافين للمنتخب × 100 سنة كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل منتخب مصر الوطني، تحت قيادة مدربه الحالي، فى 2021 بمرور 100 سنة على تدشينه، تزامنا مع احتفالية اتحاد الكرة بذكرى المئوية الخالدة. وبهذه المناسبة يتربع العميد حسام حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق على عرش قائمة هدافى المنتخب الوطنى برصيد 78 هدفا متفوقًا على الجميع .

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..بدأ العميد اللعب مع منتخب مصر في عام 1985 وكان له الدور البارز في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 ) .

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع كل من أنجولا، الجابون وليبيا حيث تنطلق التصفيات في شهر أكتوبر 2020 وتنتهي في شهر نوفمبر 2021.

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ودائما ما يمتلك منتخب مصر لاعبين عظماء عبر التاريخ ساهموا بأهدافهم في تشكيل تاريخ رائع للمنتخب الوطني منذ اللقاء الدولي الأول منذ 100 عام 1920 أمام منتخب بلجيكا.

وفي هذا التقرير نستعرض أفضل 10 هدافين لمنتخب عبر 100 عام.