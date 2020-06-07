تعرف على أبرز وديات الفرق المصرية مع عمالقة أوروبا فى ذكرى المئوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو اتحاد الكرة لخوض ودية عالمية خلال شهر ديسمبر المقبل أمام أحد المنتخبات الكبري جار الاتفاق معها، للتجهيز لاحتفالية مرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة المصرى والتى ستقام فى ديسمبر 2021 . Advertisements ويسعى مسئولو الاتحاد لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر ومنتخب أوروبى كبير بجانب العمل على تغيير شعار الدورى المصرى وكأس مصر والسوبر المصرى فى حال موافقة وزير الشباب والرياضة.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..هذا بجانب التجهيز لبعض الأمور الأخري فى مئوية الجبلاية، وتناقش اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تشكيل لجنة للتجهيز لاحتفالية مرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة المصرى والتى ستقام فى ديسمبر 2021، حيث ستقوم هذه اللجنة بحصر جميع الاحصائيات والارقام والانجازات الخاصة باتحاد الكرة ومعلومات عن رؤسائه ومجالس ادارته خلال المائة سنة الأخيرة. واعتادت الفرق المصرية على الاحتفال بمئويتها باقامة مباريات مع فريق عالمية نستعرضها كالتالي:

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