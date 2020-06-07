شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يوافق على تطبيق لائحة الموسم الماضى حال إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو المقاولون العرب على الترضية مع النادى المصرى فى حال إلغاء الموسم الجارى، بأن يتم تطبيق لائحة الاتحاد المصرى لكرة القديم، بحيث يشارك النادى المصرى فى كأس الكونفدرالية والمقاولون فى البطولة العربية، على اعتبار أن الفريقين كانا فى المركزين الرابع والخامس بدورى الموسم الماضي.

فيما رفض مسئولو ذئاب الجبل مقترح إلغاء الموسم الجديد الذى يتم دراسته فى اتحاد الكرة، بأن يتم استكمال ما تبقى من الموسم الحالى، ومسابقة كأس مصر، وخوض منافسات الكأس الجديد، مع إلغاء الموسم المقبل، وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة فى تصريحات خاصة أن هذا المقترح يضر بالمنتخبات قبل الأندية، مضيفاً أن الأندية ما زالت تعانى من فترة توقف وصلت إلى 3 أشهر منذ مارس الماضى بسبب وباء كورونا، فكيف إذا استمرت لسنة بإلغاء الموسم الجديد.

وأضاف عادل، المنتخبات والمشاركات فى البطولات الأفريقية تحتاج إلى إعداد قوى للاعبين وبطولة الدورى والكأس تقوم بهذا الدور، إذا طبقنا هذا الاقتراح ستتضرر المنتخبات كثيراً خاصة المنتخب الأوليمبى الذى يستعد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

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وعن تطبيق لائحة الموسم الماضى بأن يلعب والمقاولون فى البطولة العربية بينما يشارك النادى المصرى فى كأس الكونفدرالية، قال عادل إن المقاولون ليس لديه أزمة فى أن يلعب فى إحدى البطولتين فى حال إلغاء الموسم وأن الأمر الأهم هو ألا يتم تجاهل ما قدمه ذئاب الجبل فى الموسم الجاري.

وأشار عادل إلى أن ما حدث فى الموسم الماضى من استبعاد المقاولون من المشاركة فى البطولة العربية رغم أنه كان صاحب الحق فى تلك المشاركة لأنه كان يحتل المركز الخامس فى جدول المسابقة، هو ظلم واضح لذئاب الجبل ولن يرضى المقاولون بتكرار هذا الظلم مجدداً.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب، أما النادى المصرى فتراجع هذا الموسم إلى المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد 20 نقطة.