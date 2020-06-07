شكرا لقرائتكم خبر عن أوزان لاعبى طائرة الأهلي تحت المراقبة الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مصيلحى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عن وضع أوزان لاعبى الفريق تحت المراقة الأسبوعية، مشيرا إلى أنه جميع اللاعبين يرسلون له مقياس الوزن كل أسبوع، فى ظل التدريبات المنفردة التى يخوضها اللاعبون فى فترة توقف النشاط الحالى بسبب فيروس كورونا .

ويسعى الجهاز الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الوقت الحالى لإنهاء ملف التجديد للاعبين الذين انتهت عقودهم، حيث تم الحصول على توقيع الثلاثى عبد اللطيف عثمان وأحمد قطب ومحمد عادل "دولا"، ويتبقى محمد عبد المنعم حتى يتم اعتماد العقود الجديدة من قبل مجلس الإدارة .

كما يترقب الجهاز الفنى للفريق موقف الدورى للموسم الحالى من حيث عودة النشاط أو إلغائه لترتيب أوضاع الفريق من حيث الصفقات الجديدة

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وكشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .