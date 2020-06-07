شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال لحسام عاشور: لن تقدم شيئا مع الزمالك.. الاحتراف أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسام عاشور فوجئ بمجموعة القرارات التي تمَّ اتخاذها من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، في بيان النادى الصادر الثلاثاء الماضى، منها أن الإدارة قررت عدم منحه الاستثناءات الخاصة باعتزاله أو عمله بقناة النادى.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغريم حسام عاشور، ماديًا، بسبب التصريحات التي خرجت من اللاعب في الفترة الأخيرة لتسد كل الأبواب أمام قائد القلعة الحمراء.