شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال لحسام عاشور: لن تقدم شيئا مع الزمالك.. الاحتراف أفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسام عاشور فوجئ بمجموعة القرارات التي تمَّ اتخاذها من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، في بيان النادى الصادر الثلاثاء الماضى، منها أن الإدارة قررت عدم منحه الاستثناءات الخاصة باعتزاله أو عمله بقناة النادى.
وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغريم حسام عاشور، ماديًا، بسبب التصريحات التي خرجت من اللاعب في الفترة الأخيرة لتسد كل الأبواب أمام قائد القلعة الحمراء.
كان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد أن حسام عاشور، لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي، قد تعرض للظلم داخل النادي الأحمر.
وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عاشور ظُلم في الأهلي، وهذا جزاء من يحصد بطولات مع الفريق الأحمر".
وانهى تصريحاته مؤكداً أن حسام عاشور لاعب كبير ومميز على مدار تاريخه مع الأهلي.
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