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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 7 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها "فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي، الأهلي يرفض مُزاحمة الزمالك في صفقة الأنجولي "آري بابل".
الأهلي يرفض مُزاحمة الزمالك في صفقة الأنجولي "آري بابل"
رفض مسئولو النادي الأهلي اقتراحاً من أحد وكلاء اللاعبين المصريين بالدخول في مفاوضات مع الجناح الأنجولي آري بابل لاعب نادي أول أغسطس الأنجولي خاصة وأن اللاعب رحّب باللعب للدوري المصري وتحديداً في أحد أندية القمة المصرية، وعلم ”الخليج 365” أن وكيل لاعبين مصري عرض على مسئول أهلاوي مؤخراً إمكانية ضم الجناح الأنجولي لاسيما وأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرغب في ضم جناح قوي وسريع وصاحب أمكانيات فنية عالية وهي صفات تتواجد في آري بابل الذي يرغب الزمالك في التعاقد معه بقوة.
الزمالك يُجدد تمسكه بـ"أوناجم" ويؤجل مصير الأجانب بسبب دورى الأبطال
جدد مسئولو الزمالك، التمسك بالمغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، بعد الاتصالات التى دارت خلال الأيام الماضية بين اللاعب وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، التى شهدت الحديث حول رغبة النادى فى استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة حول رحيله عن الأبيض لرغبة النادى فى ضم ثنائى أجنبى جديد بالموسم القادم.
مقعدين للمرأة باتحاد الكرة فى حالة الحصول على أعلى نسبة تصويت
تشهد اللائحة الخاصة باتحاد الكرة والتى من بينها شروط الترشح للانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة أن المجلس المقبل قد يشهد تواجد إمرأتين فى المجلس على الرغم من ان اللائحة ستكون بمقعد مرأة وحيد وهذا إجباري ضمن مجلس يضم 9 أعضاء.
الزمالك يعقد جلسة جديدة مع كارتيرون لتوقيع عقود الموسم المقبل
"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي
تلقى مسئولو النادى الأهلى تأكيدات من المحامى السويسرى مونتييرى بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اقترب من إصدار حُكم لصالح القلعة الحمراء ضد ناديى الصفاقسى والنجم الساحلى التونسيين، بسبب تقاعسهما عن تسديد مستحقات الأهلى، فالأخير له 100 ألف دولار لدى الصفاقسى تم تحويلها منذ عدة سنوات له بالخطأ، فيما يستحق مليوناً و400 ألف دولار لدى النجم الساحلى تمثل الغرامة التى سبق وتم توقيعها ضد الإيفوارى سليمانى كوليبالى بسبب هروبه من الأهلى عام 2017 وتعهد النجم كتابياً بتسديدها للأهلى قبل عام تقريباً لكنه لم يلتزم.
الزمالك يؤمن ناشئى النادى بالعقود لتجنب "هروب" المواهب
كشف مسئولو الزمالك أن إبرام عقود موثقة لمواهب قطاع الناشئين فى قلعة ميت عقبة يتم حفاظاً على تلك المواهب، تجنبًا لهروب أى لاعب، خاصة أن وكلاء اللاعبين يعملون على استقطاب المواهب وتسويقها فى سن صغيرة، لذا تفضل الإدارة البيضاء إبرام عقود موثقة للمواهب، من أجل الحفاظ على استمرارها بقلعة ميت عقبة أو تسويقهم مستقبلا وتحقيق استفادة مالية.
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