شكرا لقرائتكم خبر عن مُكالمة تنهى أزمة رحيل صلاح سليمان فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو إنبى على التواصل هاتفياً مع صلاح سليمان، مدافع الفريق البترولى، لمعرفة رغبته بشأن الاستمرار فى الفريق البترولى أو الرحيل فى الموسم الجديد، وأكد اللاعب لمسئولى إنبى خلال تلك المكالمة الهاتفية حول رغبته فى البقاء داخل النادى البترولى ليغلق فى الوقت الحالى ملف رحيله بصورة نهائية منتظرا عقد جلسة معه لتجديد التعاقد.

وقرر مجلس إدارة نادى إنبى تأجيل عقد جلسة مع صلاح سليمان من أجل تجديد عقده، لحين استقرار الأوضاع، حيث علق النادى نشاطه لتجنب انتشار فيروس كورونا، ويفضل المجلس البترولى عقد جلسة بين عبد الناصر محمد مدير الكرة وصلاح سليمان من أجل الحديث معه حول متطلباته ويسعى النادى البترولى لتجديد عقد صلاح سليمان والذى يتبقى به موسم ونصف الموسم، وذلك بعدما تلقى اللاعب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة من أندية الدورى الممتاز، وتواصل مدير الكرة بنادى إنبى مع صلاح سليمان حول تلك المسألة وتفهم اللاعب الأمر تقديراً للنادى البترولى والظروف الراهنة واستقر على غلق ملف الرحيل بعد العروض التى تلقاها مؤخراً.

واشترط صلاح سليمان زيادة عقده مع الفريق البترولى عن فئة الـ2 مليون جنيه، لعدم حصوله على زيادة مالية منذ فترة طويلة فى النادى، وذلك بعدما تلقى 3 عروض من أندية الدورى الممتاز، خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه أكد لهم امتداد تعاقده مع البترولى لمدة موسم ونصف، وسينتظر عقد جلسة معه من قبل إدارة النادى عقب تحديد مصير النشاط الكروى وذلك لحسم مسألة التجديد ورفع القيمة المالية لعقده من عدمه قبل حسم تلك العروض.

فيما استقر الجهاز الفنى لإنبى على تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب بالفريق البترولى، انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد فى الموسم المقبل، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا أن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظاراً لموقف النشاط مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى فى الوقت الحالى ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى إلى جانب وضع خطة الموسم الجديد ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، وذلك برصيد 25 نقطة.