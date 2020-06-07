شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين بـ"البوابة المعقمة" قبل عودة النشاط بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادى الأهلى كافة الترتيبات والاستعدادات لاستئناف النشاط الرياضى تدريجياً منتصف يونيو الجارى، حسب تعليمات الدولة وتأكيدات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مؤخراً، وعقد مسئولو القلعة الحمراء عدة اجتماعات من أجل الوقوف على آخر الترتيبات للانتهاء من الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى النادى بجميع فروعه للحد من انتشار فيروس كورونا الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى منذ منتصف مارس الماضى تقريباً فى مصر والعالم كله.

وعقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، عدة اجتماعات مع أكثر من إدارة بالنادى، وكذلك مع الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، من أجل الانتهاء من آخر الاستعدادات قبل عودة النشاط الرياضى واستقبال الأعضاء فى الفترة المقبلة.

فى هذا الشأن، قال الدكتور محمد شوقي، إن النادى درس كافة السُبل والإجراءات الاحترازية، ومنها استقدام البوابات المُعقمة وتشمل عدة معايير مثل قياس درجة الحرارة، وأن يكون التعقيم بالبخار وليس بالسوائل".

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وأضاف الدكتور محمد شوقى، "البوابات ستكون مُتاحة لأعضاء النادى وللعاملين، وفى كل الأفرع بما فيها منتجع مرسى مطروح، ولم يغفل النادى وضع تصميم معين يخدم ذوى الاحتياجات الخاصة".

وأكد رئيس اللجنة الطبية بالأهلى أن النادى سيُجبر الجميع على ارتداء "الكمامة" داخل الأماكن المغلقة فى النادى، أما فى الأماكن المفتوحة فلا يمكن إلزام العضو بارتدائها إلا لو وصل النادى خطاب من وزارة الصحة بتطبيق ذلك".

وأوضح الدكتور محمد شوقى أن الاهلى مُلتزم كالعادة بتعليمات الدولة والنادى جاهز تماماً لاستقبال الأعضاء واستئناف النشاط الرياضي.

فيما يتابع العميد محمد مرجان الإجراءات الاحترازية داخل النادى للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ويحرص المدير التنفيذى للأهلى على متابعة هذا الملف عن كثب بالتنيسق مع محمود الخطيب رئيس النادى ومجلس الإدارة فى ظل حرص القلعة الحمراء على اتباع الإجراءات التى تضمن سلامة النادى، وعقد محمد مرجان اجتماعاً منذ أيام مع مديرى ونواب الأفرع ومديرى الأمن والخدمات والمشرفين على منتجع النادى بمرسى مطروح، وذلك فى حضور برئاسة الدكتور محمد شوقي، لبحث كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يستلزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.