شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية تجتمع بموظفى اتحاد الكرة للتوعية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، اجتماعاً مع موظفى اتحاد الكرة فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية للتوعية بفيروس كورونا، وكيفية مواجهة هذا الفيروس بعد انتشاره مؤخرا بكثرة فى مصر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الإصابات بفيروس كورونا لحالة واحدة فقط، بينما الباقى سليم ولم يتعرض لإصابة بفيروس كورونا كما يتردد.

وأرسلت عدد من الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خطاباً إلى سكرتير عام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يطالبون فيه إقامة انتخابات اتحاد الكرة فى أسرع وقت وتعظيم دور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

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وتضمن الخطاب، الذى تم توزيعه على الأندية بالاتفاق بينهم للتوقيع عليه، اتهام اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجناينى بالمماطلة وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة وإعلان خارطة الطريق لعمل الانتخابات.

كما تضمن الخطاب أن المادة 19 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة المصرى تنص على أن الجمعية العمومية تمثل السلطة التشريعية العليا ويجب أن تجتمع الجمعية العمومية بانتظام، خاصة أنه لم يتم منذ أكثر من موسمين وآخرها الاجتماع الذى عقد فى عهد مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبو ريدة ولم يتم إرسال قرارات الجمعية العمومية وقتها إلى جانب تولى اللجنة الخماسية عملها فى أغسطس الماضى ولم تجتمع باللجنة أيضا.