شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمهل فى صفقات الأجانب بسبب "لائحة" الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك التمهل فى ضم ظهير أيمن أجنبى للفريق من عدمه، خاصة لعدم إعلان اتحاد الكرة قواعد القيد فى الموسم المقبل، فى ظل انتظار حسم مصير الكروى الحالى المتوقف منذ 14 مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يفضل مسئولو الزمالك وضوح الرؤية بشأن عدد الأجانب فى الموسم القادم قبل حسم ضم ظهير أجنبى لتدعيم الجبهة اليمنى من عدمه.

وجاء التمهل فى صفقة الظهير الأجنبى فى ظل التوصل لمفاوضات متقدمة مع الجناح الأنجولى آرى بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى، لضمه فى صفقة انتقال حر، وحال إتمام الصفقة واستمرار الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض ستكون بذلك قائمة الأجانب مكتملة بميت عقبة حال تطبيق اتحاد الكرة لقرار قيد كل فريق لـ4 لاعبين أجانب فقط فى الموسم المقبل، لذا سيلجأ الأبيض وقتها إلى تسويق الرباعى كاسونجو وحميد أحداد ورزاق سيسيه ومعروف يوسف، لذلك قرر مسئولى الأبيض التمهل فى ملف الأجانب بسبب قواعد القيد.

ويتصدر التونسى حمزة المثلوثى، ظهير الصفاقسى التونسى ومنتخب نسور قرطاج، ترشيحات الانضمام إلى الفريق الأبيض لتدعيم الجبهة اليمنى، إلا أن عدم إعلان اتحاد الكرة عن قواعد القيد فى الموسم المقبل أدى إلى تمهل الإدارة البيضاء فى صفقته وكذلك صفقات اللاعبين الأجانب، لذا رشح عدد من وكلاء اللاعبين، لاعبين من الدورى المصرى على مسئولى قلعة ميت عقبة لضم أحدهما من أجل تعزيز الجبهة اليمنى فى الموسم القادم ويأتى على رأس الترشيحات رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، الذى رحب بارتداء القميص الأبيض فى الموسم الجديد، دون أية اشتراطات، مطالبًا فقط التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز حول ضمه من أجل الانتقال إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم القادم، وبذلك تبقى المنافسة فى تلك الجبهة بين المثلوثى وبكار حول الانضمام إلى الفارس الأبيض فى الموسم الجديد والتى سيحسمها الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق.