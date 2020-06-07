شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث يعلو فى الشارع الكروى بين جماهير الأهلى والزمالك سوى عن مصير حسام عاشور، قائد المارد الأحمر، فى الموسم الجديد عقب إعلان مجلس إدارة النادى الأهلى توجيه الشكر للقائد الأكثر تتويجاً بالبطولات بنهاية الموسم، وتراجع عاشور عن قراره بالاعتزال بعد الأزمة الأخيرة بينه وبين ناديه.

”الخليج 365” يكشف الخيوط العريضة فى أزمة عاشور مع الأهلى، وفرص انتقاله للغريم التقليدى الزمالك فى السطور التالية..

س: كيف انتهت رحلة حسام عاشور مع الأهلى؟

ج: إدارة القلعة الحمراء كانت قد أخطرت حسام عاشور الفترة الماضية بعدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل، واضعة أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال، إلا أنه طلب مهلة للتفكير لاتخاذ القرار المناسب، خاصةً أنه كان يفضل البقاء فى الملاعب لمدة أطول ثم استقر على الاعتزال واتفق مع الأهلى على تنفيذ العرض الثلاثى بإقامة مباراة اعتزال والعمل فى قناة النادى إلى جانب سفره للخارج لخوض فترة معايشة والعمل فى المجال الفنى أو الإدارى.

ولكن بعدها نشرعاشور فيديو انتقد فيه إدارة النادى على التأخير فى السير فى إجراءات اعتزاله، وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وقرر مجلس إدارة الأهلي بناءً على توصية من لجنة التخطيط سحب كل الامتيازات التى كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها داخل النادى.

س: هل يملك حسام عاشور عروضاً للرحيل عن الأهلى؟

ج : حسام عاشور أعلن التراجع عن الاعتزال بشكل رسمى، مؤكداً امتلاكه عرضين السعودية والبرتغال لاختيار أحدهما فى الموسم المقبل.

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س: هل تقدم الزمالك بعرض رسمى للتعاقد مع حسام عاشور؟

ج: أفادت بعض الأنباء بوجود اتصالات بين الزمالك وحسام عاشور عقب إعلان نهاية مشواره مع القلعة الحمراء.

س: كيف علق الزمالك على أنباء التعاقد مع حسام عاشور؟

ج : مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قال فى تصريحات تليفزيونية إنه لن يتحدث عن أى لاعب قبل أن يوقع بشكل رسمى مع الزمالك.

س: وماذا قدم حسام عاشور فى الرحلة الأهلاوية؟

ج : نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا أفريقيا، و10 سوبر محلى، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.