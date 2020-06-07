شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على الخليج 365 الخامسة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على صفحة الخليج 365، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن الملف المهم فى الكرة المصرية وهو موقف بطولة الدورى، سواء من حيث استئناف النشاط أو إلغائه، ومتابعة خناقة لقب نادى القرن بين الأهلى والزمالك، كما يتطرق شبانة للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ملف استئناف بطولة الدورى من عدمه، والسيناريوهات المقدمة من اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، فى حال استئناف الدورى وأيضا حال إلغائه، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.

ويتطرق برنامج "مع شبانة" لأحدث الصفقات الجديدة التى يتفاوض معها الأهلى والزمالك فى الفترة الجارية استعدادا للموسم الجديد واللاعبين الراحلين عن الفريقين، وموقف الاندية من استكمال المسابقات.