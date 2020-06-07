شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع على بياض.. تفاصيل التجديد لثنائى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عن توقيع ثنائى الفريق فريدة العسقلانى وآية الشامى على تجديد تعاقدهما لمدة موسمين على بياض، مشيراً إلى أن كلا الثنائى تركتا الناحية التقديرية لمجلس إدارة الفريق، خاصة أنهما نجمتان مؤثرتان بشكل كبير فى الفريق ولا يمكن الاستغناء عنهما .

وأشار الصافى إلى أن باقى نجمات الفريق الأحمر لا يزلن يرتبطن بعقود سارية مع الفريق فى الموسم الجديد.

وحذر حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، اللاعبات من زيادة الوزن خلال فترة تعليق النشاط وشهر رمضان.

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وقال الصافى، فى تصريح لـ الخليج 365، إن الفريق يحتاج لفترة إعداد جديدة فى حال عودة النشاط مجددا، والمعلق حاليا بسبب فيروس كورونا، خاصة أن اللاعبات لم يتدربن كرة طائرة منذ أكثر من شهرين.

ويحرص عدد من لاعبات الفريق على خوض تدريبات خفيفة بالمنزل على أجهزة الجيم من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية واتباع نظام غذائى صحى لعدم زيادة الوزن .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، خاصة فى ظل إغلاق الأندية و مراكز الشباب حفاظا على سلامة المواطنين .

كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .