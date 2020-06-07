شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي السابق فى صورة واحدة على شرف فتح الله.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداقة وطيدة تربط بين نجم الأهلي السابق محمد فضل وزملائه ممن لعبوا معه في القلعة الحمراء مثل أمير عبد الحميد، ومحمد ناجي جدو، وهي العلاقة التي تظهر من وقت لآخر في أكثر من مناسبة يحرص الثلاثي على التواجد فيها معاً، مثلما ظهر مؤخراً خلال صورة نشرها محمد فضل عبر حسابه على موقع انستجرام، حيث ظهروا فيها معاً بصحبة نجم نادي الزمالك السابق محمود فتح الله.





وبدا خلال الصورة أنها تم التقاطها من داخل منزل نجم الزمالك السابق، مثلما ظهر خلال التعليق علي الصورة من جانب فضل الذى وجه الشكر له بالتحديد.

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وحرص نجم نادى الأهلى والإسماعيلى السابق محمد فضل وعضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الكرة المصرية على إحياء ذكرى وفاة نجله إسماعيل الثانية، منذ أيام، والتى تزامنت مع اليوم 31 من مايو، وذلك من خلال رسالة كتبها عبر حسابه على موقع إنستجرام بخصوص ابنه قال فيها: "مفيش كلام يتقال غير الحمد لله، حتة مننا سبقتنا للجنة، ربنا استرد وديعته وكان أحلى حاجة فى الدنيا"، .. ثم أضاف خلال نفس الرسالة : "يا ابنى وحشتنا جداً ويا رب يربط على قلبنا أنا وأمك وأخواتك".