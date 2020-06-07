شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تخاطب سكرتير الفيفا لإقامة انتخابات لاتحاد الكرة فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت عدد من الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خطاباً إلى سكرتير عام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يطالبون فيه إقامة انتخابات اتحاد الكرة فى أسرع وقت وتعظيم دور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وتضمن الخطاب، الذى تم توزيعه على الأندية بالاتفاق بينهم للتوقيع عليه، اتهام اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجناينى بالمماطلة وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة وإعلان خارطة الطريق لعمل الانتخابات.

صورة الخطاب المرسل من قبل الأندية لسكرتير فيفا

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كما تضمن الخطاب أن المادة 19 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة المصري تنص على أن الجمعية العمومية تمثل السلطة التشريعية العليا ويجب أن تجتمع الجمعية العمومية بانتظام ، خاصة أنه لم يتم منذ أكثر من موسمين وآخرها الاجتماع الذى عقد فى عهد مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة ولم يتم إرسال قرارات الجمعية العمومية وقتها إلى جانب تولي اللجنة الخماسية عملها فى أغسطس الماضي ولم تجتمع باللجنة أيضا.

وأكدت الأندية فى ختام خطابها أنه نظرا لعلمنا بمصداقية الفيفا وحسمها لكافة الملفات بشكل شفاف وعادل، فإنه يرجي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق اللوائح و القواعد الدولية.

فى سياق متصل استقر مسئولو اللجنة الخماسية، باتحاد الكرة، على عدم منح النادى الأهلى لقب بطل الدورى هذا الموسم فى حال عدم استكمال المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا، ومطالبة 14 ناديا بعدم استكمال المسابقة لتأخر الوقت وصعوبة استئناف الموسم.

جاء استقرار المجلس على عدم تتويج الأهلى باللقب لعدة أسباب، منها أنه فى حال الإعلان عن بطل فيجب الإعلان عن الهابطين ونفس الأمر للقسم الثانى بإعلان الصاعدين للدورى الممتاز والهابطين للقسم الثالث، إلى جانب أن الدورى ما زال متبقيا به 17 جولة وهو رقم كبير.