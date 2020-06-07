شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. حسام حسن يقود منتخب مصر للفوز على إيران.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم عام 2000 فاز المنتخب الوطنى على نظيره الإيرانى بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1) على ملعب إزاى فى دورة ودية بطهران، وسجل وقتها لمنتخب مصر حسام حسن بينما سجل لإيران على دائى.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو لمباراة مصر وإيران فى البطولة الودية وقتها بطهران وإحراز هدف المنتخب عن طريق نجم الأهلى والزمالك السابق حسام حسن، وضم المنتخب وقتها كوكبة من اللاعبين على رأسهم طارق السيد نجم الزمالك وقتها وسمير كمونة ونادر السيد.

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ومن ناحية أخرى اقتربت أزمة حسام حسن نجم الكرة المصرى مع إدارة المصرى البورسعيدى، الذى كان يشرف على تدريبه مسبقا، من الحل بالطرق الودية بعد وصول الطرفين لصيغة تفاهم عن طريق على الطرابيلى أمين صندوق المصرى والتوأم حسن.

وأكد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن هناك حلولا ودية يقوم بها على الطرابيلى من جانب إدارة النادى البورسعيدى وحسام حسن على الجانب الآخر، مؤكدا أن الأزمة تعد خطأ إجرائيا وفى الأوراق فقط، خاصة أن هناك جهات حكومية تقوم بالمراقبة على إدارة النادى سنويا.

وأضاف عمار أن إدارة المصرى فوجئت بالشكوى المقدمة من حسام حسن، إلا أنه بعد مراجعتها رأينا تقديم دعوى فى المحكمة المدنية لحفظ حقوق النادى، مشددا على عمق العلاقة بين إدارة المصرى وحسام حسن، وأن هذه الأزمة ستحل قريبا عن طريق الطرق الودية وستعود العلاقة بين الطرفين إلى ما كانت عليه.