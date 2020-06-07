اخبار الرياضه

المصرى يتمسك باللعب فى الكونفدرالية حال إلغاء الدورى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتمسك باللعب فى الكونفدرالية حال إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك النادى المصرى بحقه فى اللعب بكأس الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الجديدة فى حال إلغاء مسابقة الدورى العام بالموسم الجارى، فى ظل انتشار وباء المستجد، وذلك تطبيقاً للائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم، على اعتبار أن الموسم الجارى كأنه لم يقم من الأساس فى حال الإلغاء، بحيث يتم تطبيق ترتيب جدول الموسم الماضى والذى كان يحتل فيه الفريق البورسعيدى المركز الرابع.

وقال طارق العشري المدير الفنى للنادى المصرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه فى حال إلغاء الموسم الجارى، فطبقاً للائحة يجب أن يشارك الفريق البورسعيدى فى كأس الكونفدرالية، وفقاً لترتيب جدول الموسم الماضى والذى احتل فيه النادى المصرى المركز الرابع بجدول المسابقة.

Advertisements

وأضاف العشرى أن المقاولون أيضاً من حقه اللعب فى البطولة العربية، وفقاً لترتيب الموسم الماضي، والذى احتل فيه ذئاب الجبل المركز الخامس فى جدول المسابقة.

على الجانب الآخر، وافق مسئولو المقاولون العرب، على الترضية مع النادى المصرى فى حال إلغاء الموسم الجاري، بأن يتم تطبيق لائحة الاتحاد المصرى لكرة القديم عن بحيث يشارك النادى المصرى فى كأس الكونفدرالية والمقاولون فى البطولة العربية.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب، أما النادى المصرى فتراجع هذا الموسم إلى المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد 20 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى يتمسك باللعب فى الكونفدرالية حال إلغاء الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا