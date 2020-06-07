شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتمسك باللعب فى الكونفدرالية حال إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك النادى المصرى بحقه فى اللعب بكأس الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الجديدة فى حال إلغاء مسابقة الدورى العام بالموسم الجارى، فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك تطبيقاً للائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم، على اعتبار أن الموسم الجارى كأنه لم يقم من الأساس فى حال الإلغاء، بحيث يتم تطبيق ترتيب جدول الموسم الماضى والذى كان يحتل فيه الفريق البورسعيدى المركز الرابع.

وقال طارق العشري المدير الفنى للنادى المصرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه فى حال إلغاء الموسم الجارى، فطبقاً للائحة يجب أن يشارك الفريق البورسعيدى فى كأس الكونفدرالية، وفقاً لترتيب جدول الموسم الماضى والذى احتل فيه النادى المصرى المركز الرابع بجدول المسابقة.

Advertisements

وأضاف العشرى أن المقاولون أيضاً من حقه اللعب فى البطولة العربية، وفقاً لترتيب الموسم الماضي، والذى احتل فيه ذئاب الجبل المركز الخامس فى جدول المسابقة.

على الجانب الآخر، وافق مسئولو المقاولون العرب، على الترضية مع النادى المصرى فى حال إلغاء الموسم الجاري، بأن يتم تطبيق لائحة الاتحاد المصرى لكرة القديم عن بحيث يشارك النادى المصرى فى كأس الكونفدرالية والمقاولون فى البطولة العربية.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب، أما النادى المصرى فتراجع هذا الموسم إلى المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد 20 نقطة.