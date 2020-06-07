لخرق قواعد مكافحة كورونا.. عقوبات صارمة لـ6 لاعبين في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فرض الاتحاد الصيني لكرة القدم عقوبة الإيقاف لنصف عام على ستة لاعبين من المنتخب الصيني للشباب (تحت 19 عاما) لانتهاكهم القيود المفروضة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمكافحة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الاتحاد لوسائل الإعلام الصينية الرسمية اليوم الأحد أن اللاعبين غادروا معسكر الفريق في شنغهاي دون الحصول على إذن.

وأضاف : "كان خرقا خطيرا للقواعد المطبقة بالفريق في مواجهة وباء كورونا ، وترك أثرا سلبيا على الفريق".

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وأكد الاتحاد أن اللاعبين لن يسمح لهم بالمشاركة مع أنديتهم وعلى مستوى المنتخبات حتى 30 نوفمبر المقبل.

وفيما يلعب أحد هؤلاء اللاعبين الستة في اليابان ، تلقى اللاعبون الخمسة الآخرون عقوبة أخرى من أنديتهم بتعليق رواتبهم خلال فترة الإيقاف.

كما فرضت غرامات مالية على اثنين من اللاعبين بواقع 200 ألف يوان (25 ألف يورو) و300 ألف يوان (37 ألف يورو) على الترتيب.