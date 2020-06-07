محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
فرض الاتحاد الصيني لكرة القدم عقوبة الإيقاف لنصف عام على ستة لاعبين من المنتخب الصيني للشباب (تحت 19 عاما) لانتهاكهم القيود المفروضة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمكافحة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح الاتحاد لوسائل الإعلام الصينية الرسمية اليوم الأحد أن اللاعبين غادروا معسكر الفريق في شنغهاي دون الحصول على إذن.
وأضاف : "كان خرقا خطيرا للقواعد المطبقة بالفريق في مواجهة وباء كورونا ، وترك أثرا سلبيا على الفريق".
وأكد الاتحاد أن اللاعبين لن يسمح لهم بالمشاركة مع أنديتهم وعلى مستوى المنتخبات حتى 30 نوفمبر المقبل.
وفيما يلعب أحد هؤلاء اللاعبين الستة في اليابان ، تلقى اللاعبون الخمسة الآخرون عقوبة أخرى من أنديتهم بتعليق رواتبهم خلال فترة الإيقاف.
كما فرضت غرامات مالية على اثنين من اللاعبين بواقع 200 ألف يوان (25 ألف يورو) و300 ألف يوان (37 ألف يورو) على الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر لخرق قواعد مكافحة كورونا.. عقوبات صارمة لـ6 لاعبين في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.